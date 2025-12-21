Abone ol: Google News

Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa berabere kaldı

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 17:24
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa karşı karşıya geldi.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Konuk ekip, 60. dakikada Melike Dinçel'in golüyle öne geçti. Hakkarigücü, 73. dakikada Elizabeth Owusuwa'nın attığı golle beraberliği sağladı.

Müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

