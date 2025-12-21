Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa berabere kaldı

- Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 1-1 berabere kaldı.
- Çekmeköy Bilgidoğa, 60. dakikada Melike Dinçel ile öne geçti.
- Hakkarigücü, 73. dakikada Elizabeth Owusuwa'nın golüyle skoru eşitledi.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa karşı karşıya geldi.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
KAZANAN ÇIKMADI
Konuk ekip, 60. dakikada Melike Dinçel'in golüyle öne geçti. Hakkarigücü, 73. dakikada Elizabeth Owusuwa'nın attığı golle beraberliği sağladı.
Müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.