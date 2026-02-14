Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den 120. yılına özel arma

Fenerbahçe, 120. yılda kullanılacak armanın tescilini yaptı. 120. yıla özel kullanılacak armada 120 yıldız yer alacak.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 15:52
Fenerbahçe'den 120. yılına özel arma
  • Fenerbahçe, 120. yılına özel arma kullanacak.
  • Armada, simgesel olarak 120 yıldız yer alacak.
  • Armanın tescili yapıldı.

Fenerbahçe, 120. yılına özel arma kullanacak.

1907 yılında kurulan Fenerbahçe, 120. yılına özel arma değişikliğine gidiyor.

Kulüpten alınan bilgiye göre, 120. yılda kullanılacak armanın tescilinin yapıldığı öğrenildi.

120. YILA ÖZEL 120 YILDIZLI ARMA

Buna göre, yeni armadaki yıldız sayısında da değişikliğe gidiliyor.

Gelecek yıla özel kullanılacak armanın üzerinde simgesel olarak 120 yıldızın yer alacağı ifade edildi.

