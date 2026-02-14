Fenerbahçe'den 120. yılına özel arma

- Fenerbahçe, 120. yılına özel arma kullanacak.
- Armada, simgesel olarak 120 yıldız yer alacak.
- Armanın tescili yapıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Fenerbahçe, 120. yılına özel arma kullanacak.
1907 yılında kurulan Fenerbahçe, 120. yılına özel arma değişikliğine gidiyor.
Kulüpten alınan bilgiye göre, 120. yılda kullanılacak armanın tescilinin yapıldığı öğrenildi.
120. YILA ÖZEL 120 YILDIZLI ARMA
Buna göre, yeni armadaki yıldız sayısında da değişikliğe gidiliyor.
Gelecek yıla özel kullanılacak armanın üzerinde simgesel olarak 120 yıldızın yer alacağı ifade edildi.