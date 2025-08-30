Hatayspor ile İstanbulspor berabere kaldı

1. Lig'in 4. hafta maçında Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Hatayspor'un ev sahipliğinde Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.

KAZANAN YOK

İstanbulspor'un golü 6. dakikada Cengiz Demir'in ters vuruşu sonrasına geldi.

Hatayspor'un golünü 34. dakikada Rui Pedro kaydetti.

Karşılıklı goller sonrasında mücadelede başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu beraberliğin ardından Hatayspor 2, İstanbulspor 4 puana ulaştı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Milli aranın ardından Hatayspor, Esenler Ersokspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.