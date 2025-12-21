Abone ol: Google News

Hatayspor ile Serik Spor yenişemedi

Hatayspor, 1. Lig'in 18. haftasında evinde Serik Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 17:16
  • Hatayspor'un golünü Baran Sarka, Serik Spor'un golünü ise Şeref Özcan attı.
  • Serik Spor'un puanı 26'ya, Hatayspor'un ise 6'ya yükseldi.

1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Hatayspor'un golünü 4. dakikada Baran Sarka kaydetti. Serik Spor'a beraberliği getiren golü ise 36. dakikada Şeref Özcan attı.

LİGDEKİ SON DURUMLARI

Hatayspor, 1. Lig'de henüz galibiyet ile tanışamadı.

Öte yandan Serikspor'un ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Serik Spor, puanını 26'ya yükseltti. Hatayspor ise puanını 6 yaptı.

1. Lig'in bir sonraki maçında Serik Spor, Boluspor'u konuk edecek. Hatayspor, Vanspor FK deplasmanına gidecek.

