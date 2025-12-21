Hatayspor ile Serik Spor yenişemedi

- Hatayspor, 1. Lig'in 18. haftasında Serik Spor ile 1-1 berabere kaldı.
- Hatayspor'un golünü Baran Sarka, Serik Spor'un golünü ise Şeref Özcan attı.
- Serik Spor'un puanı 26'ya, Hatayspor'un ise 6'ya yükseldi.
1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi.
Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Hatayspor'un golünü 4. dakikada Baran Sarka kaydetti. Serik Spor'a beraberliği getiren golü ise 36. dakikada Şeref Özcan attı.
LİGDEKİ SON DURUMLARI
Hatayspor, 1. Lig'de henüz galibiyet ile tanışamadı.
Öte yandan Serikspor'un ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Serik Spor, puanını 26'ya yükseltti. Hatayspor ise puanını 6 yaptı.
1. Lig'in bir sonraki maçında Serik Spor, Boluspor'u konuk edecek. Hatayspor, Vanspor FK deplasmanına gidecek.