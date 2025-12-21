Barcelona, Villarreal'i iki golle yıktı

- Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 2-0 yendi.
- Golleri Raphinha ve Lamine Yamal attı.
- Barcelona, liderliğini 46 puanla sürdürdü.
İspanya LaLiga'nın 18. haftasında Barcelona, Villarreal deplasmanına konuk oldu.
Barcelona, Estadio de la Ceramica'da oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Raphinha ve 63. dakikada Lamine Yamal attı.
VILLARREAL 10 KİŞİ KALDI
Villarreal, Renato Veiga'nın 39. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET
Bu sonucun ardından Barcelona, ligde arka arkaya 8. galibiyetini aldı. Villarreal, ligde 7 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Barcelona, ligde 46 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Villarreal, 35 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına gidecek. Villarreal, Elche ile deplasmanda karşılaşacak.