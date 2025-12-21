Abone ol: Google News

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye özel destek

Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi için, "Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun parçası" pankartını açtı.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 20:18
Galatasaray'da Mauro Icardi'ye özel destek
  • Galatasaraylı taraftarlar, Mauro Icardi'ye özel destek vererek pankart açtı.
  • Icardi, taraftarların çağrısına iki kez karşılık verdi ve tribünlerle buluştu.
  • Taraftarlar, Icardi'yi ruhlarının parçası olarak gördü.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile mücadele ediyor.

Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’ye ayrı destekte bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, Icardi’yi ise iki kere davet etti.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ, PANKART AÇILDI

32 yaşındaki futbolcu, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve üçlü çektirdi.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Mauro Icardi için, "Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun parçası" pankartı da açtı.

