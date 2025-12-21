Galatasaray'da Mauro Icardi'ye özel destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile mücadele ediyor.

Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’ye ayrı destekte bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, Icardi’yi ise iki kere davet etti.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ, PANKART AÇILDI

32 yaşındaki futbolcu, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve üçlü çektirdi.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Mauro Icardi için, "Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun parçası" pankartı da açtı.