Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi başladı

1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'da yeni bir dönem başladı.

Ligin ilk iki haftasında alınan olumsuz sonuçların ardından Murat Şahin ile yollarını ayıran bordo-beyazlılar teknik direktörünü buldu.

Şahin, ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Hatayspor, Hugo Almeida ile anlaştı.

"YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK'de yardımcı antrenörlük yapan 41 yaşındaki çalıştırıcı, ilk tam zamanlı teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

Genç teknik adam, daha önce 2 maç geçici teknik direktör olarak İran ligi ekiplerinden Sepehan'da görev yapmıştı.

Portekizli isim, ülkemizde 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti.