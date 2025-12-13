Hindistan'da Lionel Messi için 21 metrelik dev heykel yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya futbolunun efsaneci futbolcularından Lionel Messi bir etkinlik kapsamında Hindistan'a gidiyor.

En son 2009 yılında bir hazırlık maçı için Hindistan'a giden Messi'ye büyük bir ilgi var.

Bu doğrultuda ülkenin Batı Bengal eyaletine bağlı Kolkata kentinde Lionel Messi'nin bir heykeli yapıldı.

MESSI'YE 21 METRELİK DEV HEYKEL YAPTILAR

Messi'nin kendisi için yapılan devasa heykelin açılışına katılması bekleniyor.

Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'nı kaldırdığı 21 metre yüksekliğindeki heykeli ziyaretçilere açıldı.

Yerel yöneticiler, heykelin bölge turizmine katkı sağlayacağını belirterek çalışmanın uzun emekler sonunda tamamlandığını vurguladı.