Hindistan'da Lionel Messi için 21 metrelik dev heykel yapıldı

Hindistan'da dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 21 metre yüksekliğindeki heykeli yapıldı. Arjantinli efsanenin Dünya Kupası'nı kaldırdığı heykeli ziyaretçilere açıldı.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 08:48
  • Hindistan'da Lionel Messi için 21 metre yüksekliğinde bir heykel yapıldı.
  • Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'nı kaldırdığı bu heykel, Kolkata'da ziyaretçilere açıldı.
  • Heykelin bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Dünya futbolunun efsaneci futbolcularından Lionel Messi bir etkinlik kapsamında Hindistan'a gidiyor.

En son 2009 yılında bir hazırlık maçı için Hindistan'a giden Messi'ye büyük bir ilgi var.

Bu doğrultuda ülkenin Batı Bengal eyaletine bağlı Kolkata kentinde Lionel Messi'nin bir heykeli yapıldı.

MESSI'YE 21 METRELİK DEV HEYKEL YAPTILAR 

Messi'nin kendisi için yapılan devasa heykelin açılışına katılması bekleniyor.

Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'nı kaldırdığı 21 metre yüksekliğindeki heykeli ziyaretçilere açıldı.

Yerel yöneticiler, heykelin bölge turizmine katkı sağlayacağını belirterek çalışmanın uzun emekler sonunda tamamlandığını vurguladı.

