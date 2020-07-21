Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'a veda etti

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Trabzonspor ile yollarını ayırmasının ardından ilk kez açıklamada bulundu. Çimşir, "Trabzonspor'un neferi olmaya devam edeceğim" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla herkesin takdirini kazanmış ancak 30 yıl sonra gelebilecek olan şampiyonluğa, ligin bitimine bir hafta kala veda etmişti.

Bordo-mavili yönetim ise geçtiğimiz gün aldığı bir kararla, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı.

''TRABZONSPOR'UN NEFERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM''

Yaşanan bu gelişmenin ardından Çimşir, bugün bir açıklama yaparak Karadeniz ekibine veda etti.

Çimşir, şu ifadelere yer verdi:

''Altyapısından itibaren formasını giydiğim, kaptanlık gibi çok büyük onuruna ulaştığım Trabzonsporumuza, bir buçuk sezon yardımcı antrenörlük ve altı ay da teknik direktör olarak hizmet etme gururunu yaşadım. Beni bu göreve layık gören Sayın Başkan ve çok değerli Yönetim Kurulu Üyelerine, yardımcı antrenörlük dönemimde beraber çalıştığım başta Ünal Karaman dahil olmak üzere görev yaptığım tüm ekip arkadaşlarıma, beraber çalışma fırsatı bulduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve kulüp personelimize çok teşekkür ederim. Futbolculuk döneminde olduğu gibi, antrenörlük görevinde de hiçbir zaman hiçbir şart ileri sürmeden, Bordo - Mavi renklerine aşık olduğum kulübüme en iyi hizmeti vermek için arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Ancak gelinen süreçte, beklenmedik koşulların da etkisiyle camiamızın kilitlendiği şampiyonluk hedefine ulaşamadık. Profesyonel kariyerime devam etmekle birlikte, her zaman Trabzonspor camiasının bir ferdi hatta neferi olmaya devam edeceğim. Üstlendiğimiz bu kutsal görevde elimizden geleni yapmaya çalıştık, takdir taraftarımızın ve büyük camiamızındır. Trabzonsporumuzun Türkiye Kupasını kazanacağına ve Şampiyonlar Ligi’ne giderek ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum.''