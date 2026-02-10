Hyeon-gyu Oh, Güney Kore’de gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş’ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayı giydiği ilk maçta sergilediği performansla konuşulmaya devam ediyor.

Attığı röveşata golüyle dünya basınında gündem olan Oh, ülkesi Güney Kore'de de manşetleri süsledi.

"VAY CANINA, İNANILMAZ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

Interfootball, Hyeon-gyu Oh’un Beşiktaş kariyerine çarpıcı bir başlangıç yaptığını vurgulayarak, “Vay canına! Beşiktaş’ın en yüksek üçüncü transfer bedeliyle kadrosuna kattığı Oh Hyeon-gyu inanılmaz bir başlangıç yaptı. İlk maçında muhteşem bir röveşata golü attı” ifadelerine yer verdi.

"KORE BOĞASI..."

Sports Chosun ise genç futbolcunun İstanbul’daki ilk maçına dikkat çekti. Haberde, “Kore futbolunun en büyük yıldızı, ‘Kore Boğası’ İstanbul’da sahneye çıktı. Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş’taki ilk maçında röveşata golüyle eşitliği sağladı ve penaltı kazandırdı” değerlendirmesi yapıldı.

"BU PERFORMANS, ÇILGIN BİR ÇIKIŞIN HABERCİSİ OLABİLİR"

Sports Seoul de Hyeon-gyu Oh’un performansını öne çıkararak, “İlk maçında röveşata golü ve penaltı kazandıran Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş’ı büyüledi. Bu performans, ‘çılgın bir çıkışın’ habercisi olabilir” yorumunu paylaştı.