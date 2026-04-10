Hyeon-gyu Oh, Süper Lig'de 6 gole ulaştı

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yendi.

Siyah-beyazlıların gollerini 4. dakikada Orkun Kökçü, 8. dakikada Jota Silva, 33 ve ve 59. dakikalarda Oh kaydetti.

Oh da bu gollerle ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

LİGDE GOL ATTIĞI MAÇLAR

24 yaşındaki futbolcu, geride kalan süreçte Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında birer kez fileleri sarsmıştı.

KUPADA DA ATTI

Ligde 2 de asisti bulunan Oh, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez takımına skor katkısı verdi.