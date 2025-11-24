İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasında adı geçen futbolcularla ilgili konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında Hacıosmanoğlu'na, bahis soruşturmasında adı geçen futbolcular soruldu.

İSMİ AÇIKLANAN FUTBOLCULARDA SON DURUM

Başkan Hacıosmanoğlu'na, "Ersin ve Necip'in sonradan kendilerini akladıkları bir süreç yaşandı. Bundan sonraki süreçte böyle durumlarda futbolculara ihtar önceden gönderilecek mi?" sorusu yöneltildi.

Hacıosmanoğlu, listede adı geçen oyuncularla ilgili sonucun yargıdan gelecek karara göre belli olacağını söyledi.

"OYNAMADIĞINIZA DAİR BELGELERİ İBRAZ EDERSENİZ SUÇSUZ OLDUĞUNUZ ORTAYA ÇIKAR"

Hukuk Kurulu'nun 1 kuponun üzerinde oynadığı öne sürülen isimleri sevk ettiğine vurgu yapan Hacıosmanoğlu, "Oynamadığınıza dair belgeleri ibraz ederseniz o zaman suçsuz olduğunuz ortaya çıkar." dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Aklandı derken neyi kastettiniz, anlamadım. Aklandı diye bir konu yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. 47 tane kamuoyunun merak ettiği oyuncu var, sevkleri var. 1'er kupon oynayanları bir kenara ayırdık. Onların araştırması, bilgi akışı devam ediyor. 1 kupon üzerinde oynayanları Hukuk Kurulu sevk etti. Bahsettiğiniz arkadaşlar 1 kupon üzerinde olduğu için sevk edildi. Tedbir kararı kalktı ama sonuç yargıya göre belli olacak. İnsanları zan altında bırakmak değil amacımız, sevdiğimiz ve değerli isimler. Hukuk Kurulu'nun görevi sevk etmek, 1 kuponun üzerinde oynayanlar sevk edildi. Yargının ilk ayağı PFDK, oynamadığınıza dair belgeleri ibraz ederseniz o zaman suçsuz olduğunuz ortaya çıkar. O süreç de devam ediyor."