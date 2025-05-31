İbrahim Kürşat Daloğlu: İnşallah yeni sezona daha iyi şartlarla gireriz

Süper Lig'in son haftasında Gaziantep FK, deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Gaziantep FK’nın Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"İKİNCİ YARI MAÇI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Daloğlu, şu şekilde konuştu:

Sezonun bitişinde çocukları konsantre etmek çok zor. Açık alanda çok güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı yapamadığımız çok şey vardı ama ikinci yarı maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Yeni sezona inşallah Gaziantep Futbol Kulübü daha iyi şartlarla, daha iyi bir şekilde girer ve gelecek adına umut verir diye düşünüyorum.