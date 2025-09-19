Abone ol: Google News

Ibrahim Sabra'dan Beşiktaş'a röveşata golü!

Göztepe'nin genç futbolcusu Ibrahim Sabra, Beşiktaş ile karşı şık bir röveşata golüne imza attı.

Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 22:17
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. hafta maçında Göztepe'ye konuk oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-0'lık skorla kaybetti.

Bu müsabakanın son bölümü ise şık bir gole sahne oldu.

39 SANİYEDE GOL ATTI

Dakikalar 85'i gösterdiğinde Göztepe forması giyen 19 yaşındaki Ürdünlü hücum oyuncusu Ibrahim Sabra, sahneye çıktı.

İzmir ekibinde 84. dakikada oyuna giren Sabra, sadece 39 saniye sonra röveşata ile topu ağlara göndererek maça damga vuran isimlerden oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

