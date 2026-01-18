Anthony Musaba: Galibiyetten dolayı çok mutluyuz

Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve zirvede farkı 1'e indirdi.

Maçın ardından Fenerbahçe'de bir golün sahibi Anthony Musaba açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Gösterdikleri reaksiyonun altının çizen Musaba, "Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bugünkü diğer önemli nokta, takım olarak gösterdiğimiz reaksiyon. Önemli ve değerli bir 3 puan kazandık. Ben de atmış olduğum golden dolayı çok mutluyum. Bugün kazandık. En önemlisi buydu, galibiyetti." ifadelerini kullandı.