Ibrahim Yattara'dan Wagner Pina'ya jest geldi

Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda 17 puan toplayan ve 2. sırada bulunan Trabzonspor'un savunma oyuncusu Wagner Pina'dan şaşırtıcı bir hareket geldi.

Sağ bek oyuncusu, Instagram profil fotoğrafını bordo-mavili ekibin efsane futbolcularından Ibrahim Yattara fotoğrafıyla güncelledi.

Yattara da bu hareket kayıtsız kalmadı ve profil fotoğrafını Pina olarak değiştirdi.

BONSERVİSİNE 3 MİLYON EURO VERİLDİ

Pina, sezon başında Estoril takımından 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuş ve 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

7 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

5 milyon euro piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki isim, bordo-mavili formayla çıktığı 7 maçta 2 asist kaydetti.