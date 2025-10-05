Iğdır FK, İstanbulspor'u iki golle geçti

1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, İstanbulspor'u konuk etti.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

KAZANAN IĞDIR FK

Iğdır FK'nin ilk golünü 40. dakikada Fode Koita kaydetti. İstanbulspor'a beraberliği getiren gol ise 75. dakikada Florian Loshaj'dan geldi.

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise Iğdır FK'de Güray Vural, kullandığı penatıyı gole çevirdi ve skoru 2-1'e getirerek takımına galibiyeti getirdi.

Öte yandan Iğdır FK'nin ilk golünü kaydeden Fode Koita, 58. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

90+1'DE İKİ KIRMIZI

Her iki takım da uzatma bölümünde gördükleri kırmızı kartlarla 10 kişi kaldı.

90+1'de İstanbulspor'da Ali Şahin Yılmaz ve Iğdır FK'da Fode Koita, yaşadıkları diyaloğun ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

IĞDIR FK, ÇIKIŞA GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Iğdır FK, 17 puana ulaşarak 5. sıraya yükseldi.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan İstanbulspor ise 11 puanda kaldı ve 13. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde bir sonraki hafta Iğdır FK, Boluspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.