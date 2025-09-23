Iğdır FK konuğu Hatayspor'u 4 golle geçti

1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, Hatayspor'u ağırladı.

Mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanmayı başaran Iğdır FK'nin gollerini 7 ve 24. dakikalarda Gökcan Kaya, 60. dakikada Ahmet Emin Engin ile 90+8. dakikada Koita attı.

Hatayspor'un sayılarını 9. dakikada Rui Pedro ile 81. dakikada Oğuzhan Matur kaydetti.

Iğdır FK'de Conte, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile ilk maçına çıkan ve bu sonuçla puanını 11 yapan Iğdır FK, ligdeki bir sonraki maçında Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.

3 puanda kalan Hatayspor ise Bandırmaspor'u konuk edecek.

IĞDIR FK: 4 - HATAYSPOR: 2

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Şengül, Mehmet Sıraç Akpınar

Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 Ali Kaan Güneren), Fofana, Bruno (Dk. 56 Koita), Ahmet Emin Engin (Dk. 71 Burak Bekaroğlu), Conte, Doğan Erdoğan (Dk. 85 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Serkan Asan (Dk. 85 Rotariu), Güray Vural

Hatayspor: Bekaj, Cengiz Demir, Görkem Sağlam, Baran Sarka (Dk. 46 Selimcan Temel), Bamgboye, Massanga (Dk. 58 Deniz Aksoy), Engin Can Aksoy, Rui Pedro (Dk. 77 Oğuzhan Matur), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi)

Goller: Dk. 7 ve 24 Gökcan Kaya, Dk. 60 Ahmet Emin Engin, Dk. 90+8 Koita (Iğdır FK), Dk. 9 Rui Pedro, Dk. 81 Oğuzhan Matur (Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 70 Conte (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 16 Görkem Sağlam, Dk. 43 Massanga, Dk. 90+4 Kerim Alıcı, Dk. 90+6 Engin Can Aksoy (Hatayspor), Dk. 73 Alim Öztürk, Dk. 87 Sinan Bolat (Iğdır FK)