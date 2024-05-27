İlhan Palut, 1 yıl daha Rizespor'da Süper Lig ekiplerinden Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 2-0 kazandı ve ligde kalmayı başardı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Fisayo Dele-Bashiru ve 57. dakikada Carlos Strandberg kaydetti.

Hatayspor, ligde kaldı

Sezonu 41 puanla tamamlayan Hatayspor, son 4 haftada topladığı 8 puanla kümede kalmayı başardı.

Rizespor ise sezonu 50 puanla noktaladı.

"Kulübümüz İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşmaya vardı"

Bu müsabakanın ardından ise Rizespor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibi, teknik direktörü İlhan Palut'la 1 yıllık daha anlaşmaya vardı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: