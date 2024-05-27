İlhan Palut, 1 yıl daha Rizespor'da

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor ile Rizespor karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 2-0 kazandı ve ligde kalmayı başardı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Fisayo Dele-Bashiru ve 57. dakikada Carlos Strandberg kaydetti.
Hatayspor, ligde kaldı
Sezonu 41 puanla tamamlayan Hatayspor, son 4 haftada topladığı 8 puanla kümede kalmayı başardı.
Rizespor ise sezonu 50 puanla noktaladı.
"Kulübümüz İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşmaya vardı"
Bu müsabakanın ardından ise Rizespor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibi, teknik direktörü İlhan Palut'la 1 yıllık daha anlaşmaya vardı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Yeni sezonda kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Deneyimli ve başarılı teknik direktör İlhan Palut için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. Teknik direktörümüz İlhan Palut'u yeniden tebrik ediyoruz.
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