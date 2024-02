İlhan Palut: Negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz

DHA

Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek Rizespor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde teknik direktör İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalar bulundu.

"Bu maçtan alacağımız puanlara ihtiyacımız var"

Kayserispor maçının çok önemli olduğunu söyleyen Palut, şu şekilde konuştu:

Hafta sonu Kayserispor ile maçımız var. Bunun hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bugün de yapacağımız antrenmanla hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Ligin her maçı gibi bu maç da çok önemli. Bizim adımıza kötü bir periyot ilerlerken, rakibimiz özellikle Burak hocanın gelmesiyle hem puan hem de oyun olarak bir çıkış içerisinde. Biz artık bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz. Her maç bunun için bir fırsat. Samsunspor maçında bu fırsatı başaramadık. Kayserispor maçında bunu yeniden deneyeceğiz. Çok iyi mücadele etmemiz lazım. Bir kere coşkulu ve istekli olmamız lazım. Bunların yanında da pozitif futbol örneklerini sahaya sunmalıyız. Her takımın puanlara ihtiyacı var. Bizim bu maçtan alacağımız puanlara ihtiyacımız var, inşallah bizim adımıza güzel gider.