Iğdır FK'da Türkiye Kupası planları

Türkiye Kupası grup müsabakalarında 24 Aralık Çarşamba günü Aliağa FK ile karşılaşacak 1. Lig takımı Iğdır FK, çalışmalarını yoğun sürdürüyor.

Türkiye Kupası'nda ilk defa gruplara kalmayı başaran teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki Iğdır ekibi, Aliağa maçından da galibiyetle ayrılarak gruplardan çıkmayı ve Süper Lig takımlarıyla mücadele etmeyi hedefliyor.

Son 5 maçının 3’ünden galibiyet, 2’sinden de beraberlikle ayrılarak 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Iğdır ekibi, Aliağa maçını da kazanmayı istiyor.

Iğdır’daki tesislerde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çalışmalarını sürdüren takım, yarın oynanacak Aliağa maçından beklenen sonucu elde edip ligdeki yükselişini devam ettirmek için sahaya çıkacak.

"KENDİ OYUN ANLAYIŞIMIZI SAHA İÇERİSİNDE GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, AA muhabirine, Iğdır ekibinin ilk defa gruplara kaldığını ve planlamalara göre ilerlediklerini söyledi.

Üzülmez, "Bu kadar gayret gösteren bir başkanımız varken, gruplarda da bu kentin bir şekilde bu kupanın içerisinde bulunması gerektiğini söylemiştik. İlk planlamamızdaki hedefimize ulaştık, gruplara kaldık. Sonraki aşamamız gruptan çıkmaktır. Aliağa maçında da onu başaracağımıza inanıyorum. Şimdi çarşamba günü de Aliağa maçıyla start veriyoruz kupada. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz, rakiplerimize saygı gösteriyoruz. Rakiplerin kim olduğuna bakmaksızın kendi mücadelemizi ve kendi oyun anlayışımızı saha içerisinde göstermeye çalışıyoruz." dedi.

"GELDİĞİMİZ NOKTADA BAŞARILI OLDUK"

Aliağa maçından galibiyetle ayrılıp gruptan çıkarak yollarına devam etmeyi hedeflediklerini belirten Üzülmez, şu değerlendirmeyi yaptı: