Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisine gidemiyor

Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Dev derbiye saatler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, deplasmandaki derbide takımının yanında yer alamayacak.

DERBİYE RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE GİDEMEYECEK

Buna göre, Serdal Adalı'nın rahatsızlığı olduğu ve derbiye gidemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında kupada oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.