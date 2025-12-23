Abone ol: Google News

Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisine gidemiyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisine gidemeyecek.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 16:20
  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisine gidemeyecek.
  • Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Kadıköy'de karşılaşacak.
  • Derbi 20.30'da başlayacak.

Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Dev derbiye saatler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, deplasmandaki derbide takımının yanında yer alamayacak.

DERBİYE RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE GİDEMEYECEK 

Buna göre, Serdal Adalı'nın rahatsızlığı olduğu ve derbiye gidemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında kupada oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

