İngiltere'de futbolculara oruçlarını açma izni verilecek

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kaldı.

İslam alemini Ramazan ayı heyecanı sararken İngiltere'de ses getiren bir uygulamaya yürürlüğe giriyor.

İngiliz kamu yayıncısı BBC kanalının haberine göre; Ramazan ayı boyunca Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için maçlar kısa süreliğine durdurulacak.

MÜSLÜMAN OYUNCULAR İÇİN MAÇLAR DURDURULACAK

Haberde, maçta orucunu açması gereken futbolcu olup olmadığı maç öncesinde öğrenilecek ve bu oyuncuların oruçlarını açabilmesi için iftar vaktinde maça ara verilecek.

'DURAKLAMA İÇİN ZAMAN ÜZERİNDE ANLAŞILACAK'

Maçın kale vuruşu, serbest vuruş veya taç atışı sırasında en uygun anda durdurulacağının belirtildiği haberde, "Takımlar ve maç görevlileri, ara verilmesi gerekip gerekmediğini önceden görüşecek ve duraklama için yaklaşık bir zaman üzerinde anlaşacak ve bu arayı takımlar su molası veya taktiksel mola olarak kullanılmayacak." denildi.

ALT LİGLERDE UYGULANIYORDU

İngiltere Futbol Ligi'nin (English Football League) alt kategorilerinde de yapılan uygulama, ilk olarak 2021 yılında gerçekleştirilmişti.

SAKATLIK NUMARASI YAPMIŞLARDI

Öte yandan bu kararla birlikte geçmiş yıllarda yapılan sakatlık numaraları da tarihe karışacak.

2018 yılında Tunus Milli Takımı'nın, Türkiye ve Portekiz hazırlık maçları Ramazan ayına denk gelmişti.

İftar saati sırasında ise Tunus'un kalecisi Mouez Hassen'ın sakatlanması ise dikkatleri çekmişti.

Hazırlık maçlarında oruçlu olan Tunus Milli Takımı oyuncularının, iftar vakti geldiğinde önceden planlanarak kalecinin kendini yere atmasından faydalanıp, oruçlarını açtıkları ortaya çıkmıştı.