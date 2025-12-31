Oktay Derelioğlu, Beşiktaş'taki Rafa Silva krizinin perde arkasını anlattı

YENİ BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ

Efsane golcü Oktay Derelioğlu, futbol kamuoyunu sarsacak düşüncüleriyle ESH Spor ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

4 büyükler hakkında ses getiren yorumlar yapan Derelioğlu, bu hafta da dikkat çeken açıklamalarla kamera karşısındaydı.

"NECİP İLE YOLLARI AYIRMANIN ANLAMI NE?"

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar moderatörlüğünde gündemi değerlendiren Derelioğlu, ilk olarak "Necip Uysal ve Mert Günok'un kadro dışı bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Derelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

İlk önce Necip ile başlayayım. Necip bir kere şöyle söyleyeyim Beşiktaş tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi konumuna gelmiştir. Beğenin beğenmeyin oyununu kimisi eleştirir eleştirmez ama bugün 500 küsur maç oynayan bir oyuncu. 35 yaşına gelmiş ve gerçekten beyefendi efendi bir oyuncu. Beşiktaş camiasına yakışır davranışlarıyla bilinen bir oyuncu. Şu anda devre arası Necip ile yolları ayırmanın anlamı ne?

"NECİP'İ EN İYİ ŞEKİLDE ONURLANDIRMANIZ LAZIM"

Derelioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Sadece onu sormak istiyorum ben yönetime, teknik kadroya. Size ne rahatsızlık verdi Necip? Necip'i en iyi şekilde onurlandırmanız lazım. En iyi şekilde gururlandırmanız lazım. Beşiktaş'ın kıymetlisi ve değerlisi efsane oyuncularının arasına girmiş bir kardeşimiz. Yapılan davranışın anlamını gerçekten bir ah olarak görüyorum.

"NEDEN MERT'İ GÖZDEN ÇIKARDINIZ?"

Mert Günok hakkında da konuşan Oktay Derelioğlu, şunları dedi:

Mert gibi bir kaleciyi gözden çıkartmak hele hele şu anki takım konjonktüründe baktığında kablo mühendisliğinde tamamen kendi ayağına kurşun sıkmak. Şimdi takım mühendisliğinde kaleci rotasyonu yoktu. Şu anda kaleci rotasyonu var. Chelsea'nin yedek kalecisi Jorgensen'le konuşuluyor. İstenilen rakamlar bonservisi 10-15 milyon diyorlar. Bana göre Türkiye'nin en iyi iki kalecisi Uğurcan ve Mert. Zaman zaman geçen sene hatta Mert öndeydi milli takımda oynuyordu. Bu oyuncu ile ne oldu da bu kadar bir ego savaşına girildi? Bu çocuk da çok efendidir. Niye bu rotasyona gidildi? Neden Mert'i gözden çıkardınız?

"İÇERİDE PROBLEM YOKTU"

"Beşiktaş’ta iç kısımda bir problem var mı?" sorusunu Derelioğlu, şöyle cevapladı:

Bundan önceki hocalara bakıyorum. Solskjaer, Van Bronckhorst böyle bir iç sorun yoktu. İçeride problem yoktu. Bu oyuncular oynuyordu. Rafa, Türkiye liglerinin en iyi oyuncusuydu. Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönemde geçen sene altın 11 yaptığında Rafa'yı koyuyorduk. Şimdi Mert Günok, Necip'e şu yapılan muameleden sonra ben içeride teknik ekibin, teknik kadronun işi yürütemediğini ve takımı kontrol edemediğini, mutlu edemediğini görüyorum.

"RAFA SILVA'YA SABAH 04.00'TE ANTRENMAN YAZMIŞ TEKNİK KADRO"

Rafa Silva krizi hakkında konuşan Derelioğlu, şu sözleri sarf etti:

Rafa konusunda da Rafa'yı kaybettiğinizi düşünüyorum. Çünkü Rafa'ya mesela yapılan kötü davranışları duydum. İçeriden önemli bir isimden ki bunu burada açıklamak istemiyorum. Eğer yönetimden biri sormak isterse buradayım. Sorabilirler bana kim olduğunu. Rafa Silva'ya sabah 04.00'te antrenman yazmış teknik kadro. Bunu gören Rafa Silva çıkmıyor tabii. Sabah 04.00'te antrenman olur mu?

"FIFA'DA ŞU AN DOSYA OLUŞTU"

Derelioğlu ayrıca şöyle konuştu:

Çıkmadığı için FIFA'ya kendi istatistiklerini yollamış. FIFA'ya Beşiktaş da şikayet ediyor tabii. Yapılan durumlar birbirlerine şikayet olarak FIFA'da şu an dosya oluştu. Bunu Beşiktaş'ın içerisinde kulüpten çok önemli bir yönetici söyledi. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu kendisine de sordum. Yani ben bunu söyleyebilirim dedim. Söyle dedi mesela. İçeride mesela çok büyük bir kaos var.

RAFA SILVA KRİZİ

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva'yla sezon içinde yaşanan problem gündem oldu.

Takımın en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkan Portekizli futbolcu, takımdan ayrılma talebiyle bir süre antrenmanlara çıkmadı.

Siyah-beyazlılarda Rafa Silva ile ilgili yaşanan süreç, hem yönetimin hem de teknik heyetin işini zorlaştırdı.

Rafa Silva, son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giydi.

Portekizli futbolcu, ligde kalan 6 ve Türkiye Kupası'nda yine Fenerbahçe derbisi olmak üzere 7 maçta forma giymedi.

Rizespor maçının kadrosuna alınan ancak forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, Dolmabahçe'de karşılaşma öncesinde oyuncu listesinin anons edildiği sırada taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.