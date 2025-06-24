Inter, Zalewski'nin opsiyonunu kullandı

Kış transfer döneminde Roma'dan Inter'e satın alma opsiyonuyla kiralanan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski, artık Inter'in futbolcusu.

Inter'in açıklamasına göre satın alma opsiyonunu etkin hale getiren kulübün, Polonyalı sol kanat için kasasından 6 milyon euro çıkaracak.

BONSERVİSİNİ ALMAYA KARAR VERİLDİ

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda Roma ve Inter formaları ile 34 maça çıkan futbolcu 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY'DA İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray, bonservisi o dönem Roma'da bulunan futbolcu için oldukça istekliydi ancak transfer gerçekleşememişti.