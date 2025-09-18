İrfan Can Eğribayat, taraftardan özür diledi

Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat, uzatma dakikalarında yenilen golde yaptığı büyük hata nedeniyle takımı puan kaybı yaşarken bugün sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.

"FENERBAHÇE TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Her zaman en iyisini vermek isterken dün oynanan maçta Fenerbahçe camiasını üzdüğünü belirterek sözlerine başlayan deneyimli kaleci, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum. Futbolda maalesef böyle anlar oluyor. Kaleci olduğunuz zaman böyle hatalar direkt sonuca etki edebiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm. Fenerbahçe’de olduğum süre boyunca her zaman sahada mücadele eden oynamadığı zaman kulübeden destek veren bir sporcu oldum. Bu böyle de devam edecek. Bu forma için her zaman en iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz, birlikte daha güçlü olacağız.