İrfan Can Kahveci ile Lucas Torreira takipleşmeye başladı

Süper Lig'e verilen milli araya lider Galatasaray 29, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise 28 puanla girmişti.

İki takım arasındaki kıyasıya yarış devam ederken, taraftarlarda merak uyandıran bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Instagram üzerinden takipleşmeye başladı.

TRANSFER İHTİMALİ

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve U19 Takımı ile antrenmanlara çıkan Kahveci'nin Torreira ile takipleşmesinin ardından futbolseverler, olası bir transfer ihtimalini değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN İRFAN CAN AÇIKLAMASI

İrfan Can Kahveci'nin adı son olarak Beşiktaş ile anılmıştı.

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, milli futbolcu için "İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.