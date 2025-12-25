İskoç basınının gündeminde: Vaclav Cerny, Rangers'ı pişman etti!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ın sezon başında 6 milyon euro bedelle Wolfsburg'dan transfer ettiği Çek futbolcu Vaclav Cerny, Trabzospor'a attığı 2 golden sonra 2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde de dublesiyle galibiyeti getiren isim oldu.

14 maçta 5 gol ve 6 asiste ulaşan Çekyalı başarılı oyuncu, hem ülkesinde hem İskoçya'da yankı uyandırdı.

PEŞ PEŞE GELEN DUBLELER İSKOÇLARI ÜZDÜ

İskoç ekibi Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansı Beşiktaş'ta da sergileyen 28 yaşındaki Vaclav Cerny, eski takımını adeta bin pişman etti.

"RANGERS'A ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA YAPTI"

Thescottishsun'da, "Eski kiralık Rangers oyuncusu, 9 ay sonra Rangers'a önemli bir hatırlatma yaptı. Bu kez Beşiktaş adına Fenerbahçe stadında dejavu yaşattı. Tüm müsabakalarda 18 gol atmıştı. Rangers taraftarı, onun kiralık olmasından dolayı büyük hayal kırıklığı içinde. Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmesi var ve şimdi en güzel zamanlarını tadıyor." ifadelerine yer verildi.

"9 GÜNDE 2 DERBİDE PARLADI"

Çek basınından Denikcz ise "Milli takım oyuncusu Vaclav Cerny, 9 gün içinde 2 derbide parladı. Soğukkanlı görüntüsüyle kahraman oldu." ifadelerini kullandı.