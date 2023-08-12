İsmail Kartal: Eşim akrabalarında kalıyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin sevilen çalıştırıcısı, sunucunun "Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Sema Hanım'a (İsmail Hoca'nın eşi) 'Sezon sonunda görüşürüz' dediğiniz söyleniyor. Böyle bir şey var mı?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal şunları söyledi:

"Eşim akrabalarında kalıyor"

Öyle değil de yakın bir şey söyledim. Zaten o da gitti akrabalarında kalıyor. Ben de buradayım. (Gülerek)

İsmail Hoca'nın bu sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

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