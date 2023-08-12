İsmail Kartal: Eşim akrabalarında kalıyor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yaptığı açıklamada şampiyonluk için Samandıra'da konakladığını söyledi. Deneyimli hoca, eşinin de bu süreçte akrabalarında kalacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin sevilen çalıştırıcısı, sunucunun "Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Sema Hanım'a (İsmail Hoca'nın eşi) 'Sezon sonunda görüşürüz' dediğiniz söyleniyor. Böyle bir şey var mı?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal şunları söyledi:

"Eşim akrabalarında kalıyor"

Öyle değil de yakın bir şey söyledim. Zaten o da gitti akrabalarında kalıyor. Ben de buradayım. (Gülerek)

İsmail Hoca'nın bu sözleri sosyal medyaya damga vurdu.