İsmail Kartal: Eşim akrabalarında kalıyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin sevilen çalıştırıcısı, sunucunun "Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Sema Hanım'a (İsmail Hoca'nın eşi) 'Sezon sonunda görüşürüz' dediğiniz söyleniyor. Böyle bir şey var mı?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal şunları söyledi:
"Eşim akrabalarında kalıyor"
Öyle değil de yakın bir şey söyledim. Zaten o da gitti akrabalarında kalıyor. Ben de buradayım. (Gülerek)
İsmail Hoca'nın bu sözleri sosyal medyaya damga vurdu.