İsmail Kartal: Hissediyorum, bu sezon şampiyon olacağız Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı İsmail Kartal yeni sezon öncesinde, "Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Bunu hissediyorum. Taraftarımız da bunu hissetsinler ve bize destek versinler" dedi.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında Maribor'u 3-1 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde avantajı eline alan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

2023-2024 Süper Lig sezonu öncesinde TRT Spor'a konuşan deneyimli teknik adam gündemi değerlendirdi.

"Başkanımız ve yönetim, çok yoğun bir şekilde çalışıyor"

Transfer konusuna değinen İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

Fred ve diğer isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Batshuayi de burada çok mutlu. Şu anda başkanımız ve yönetimi çalışmaları yürütüyor. İsim söylemem doğru olmaz. Yanlış bir cümle zarar verebilir. Bitmeden konuşmak doğru olmaz. Başkanımız ve yönetim, çok yoğun bir şekilde çalışıyor.

"Bundan sonra da kolay kolay kağıttan okumam"

Maribor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kağıttan okuyarak cevap vermesi hakkında konuşan İsmail Kartal, şu şekilde konuştu:

Önümüze iki kağıt alıyoruz basın toplantılarında. Gelecek sorulara karşı unutmamak adına, atlamamak için, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için notlar alıyoruz. Bazı şeyleri kaçırabiliyoruz, bununla karşılaşmamak için böyle bir şey oldu. Bundan sonra da kolay kolay kağıttan okumam.

"Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız"

Bu sezon şampiyon olacaklarını ifade eden İsmail Kartal, şunları söyledi:

Bu sene ligin geçen seneye göre daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Herkes kadrosunu güçlendiriyor. Bu sene bu puan ortalamasının düşebileceğini düşünüyorum. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Bunu hissediyorum. Taraftarımız da bunu hissetsinler ve bize destek versinler. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonlukla, kupalarla onları mutlu etmek, onları onurlandırmak istiyoruz.

"Önüme bakıyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da konuşan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Okan Buruk konusunda ben geçmişinde peşinde değilim. Önüme bakıyorum. Olması gereken bir cevap verdim. Aslında ona da başarılar diledim. Bunlara gerek yok, biz işimize bakalım.