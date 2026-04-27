İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sözleri!

Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Victor Osimhen, 67’nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83’üncü dakikada Lucas Torreira kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.

"BUNLAR NORMAL"

Derbiyi değerlendiren Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takıma geri dönme ihtimali hakkında da konuştu.

TV 100'e konuşan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu maçla ilgili soruya, "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal." yanıtını verdi.

FENERBAHÇE YANITI

Sarı-lacivertli kulübün yönetiminden bir telefon almadığını belirten deneyimli teknik direktör, "Peki teklif gelse Fenerbahçe’ye dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusunu şöyle yanıtladı, “Elbette değerlendiririz.”

FENERBAHÇE'DE 3 DÖNEM ÇALIŞTI

İsmail Kartal Fenerbahçe'de daha önce 3 dönem teknik direktörlük yapmıştı.

Kartal ilk olarak 2014/15 sezonunda takımın başına geçti.

Deneyimli teknik direktör sonrasında 2021/22 ve 2023/24 sezonlarında da sarı-lacivertlileri çalıştırdı.