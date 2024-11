İsmail Köybaşı: Kazanabileceğimizin inancını maçın sonuna kadar sürdürdük

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda 35. yaşındaki savunmacı İsmail Köybaşı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ"

Beşiktaş taraftarına güzel karşılamalarından dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Köybaşı, şu şekilde konuştu:

"BEŞİKTAŞ TAKIMI DIŞARDAN KIRILGAN GÖRÜNÜYOR"

Vazgeçmek ve kırılmak arasında ufak bir çizgi olduğunu hatırlatan tecrübeli oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Futbolda bazen öyle kırılma anları olur ki; mağlup olduğunuzda değil inancınızı yitirdiğinizde kaybedersiniz. 3 puanlı sistemde her şey her an değişebilir. Bugün rakibimize karşı 2-0 yenik duruma düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik ve baskımızı sürdürdük. Futbol da hayat da böyledir. Vazgeçmek ile kırılmak arasında ufak bir çizgi vardır. Üzerine giderseniz bir şekilde karşılığını alıyorsunuz. Kulübün içinde olmadığım için bilemiyorum ama dışarıdan görüldüğü üzere biraz kırılganlar. Biz ise bu durumun tam tersine inancımızı hiç yitirmeden özellikle takım kimliğimizle mücadele ediyoruz.