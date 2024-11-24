İsmail Köybaşı: Kazanabileceğimizin inancını maçın sonuna kadar sürdürdük

İHA

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda 35. yaşındaki savunmacı İsmail Köybaşı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ"

Beşiktaş taraftarına güzel karşılamalarından dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Köybaşı, şu şekilde konuştu:

Bugün oyunun hiçbir anını çirkinleştirmedik. Sadece oyun oynamaya ve mücadele etmeye çalıştık. Bunun karşılığını da galibiyetle aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. 2-0 geriye düştük fakat inancımızdan hiçbir şey eksiltmedik. Kazanabileceğimizin inancını maçın sonuna kadar sürdürdük ve galip gelerek karşılığını aldık. Tek eksiğimiz bir deplasman galibiyetiydi. O da bugüne denk geldi. Çok mutlu ve gururluyuz. Tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlarımıza armağan olsun.

"BEŞİKTAŞ TAKIMI DIŞARDAN KIRILGAN GÖRÜNÜYOR"

Vazgeçmek ve kırılmak arasında ufak bir çizgi olduğunu hatırlatan tecrübeli oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Futbolda bazen öyle kırılma anları olur ki; mağlup olduğunuzda değil inancınızı yitirdiğinizde kaybedersiniz. 3 puanlı sistemde her şey her an değişebilir. Bugün rakibimize karşı 2-0 yenik duruma düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik ve baskımızı sürdürdük. Futbol da hayat da böyledir. Vazgeçmek ile kırılmak arasında ufak bir çizgi vardır. Üzerine giderseniz bir şekilde karşılığını alıyorsunuz. Kulübün içinde olmadığım için bilemiyorum ama dışarıdan görüldüğü üzere biraz kırılganlar. Biz ise bu durumun tam tersine inancımızı hiç yitirmeden özellikle takım kimliğimizle mücadele ediyoruz.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Hedeflerine adım adım ilerlediklerini aktaran sol bek, şunları dedi: