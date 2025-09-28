İsmail Yüksek: Başarısızlığa tahammülümüz yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. hafta maçında Antalyaspor'u konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'de, karşılaşmanın ardından orta saha oyuncusu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANIMIZ BİZE MORAL VERDİ"

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden İsmail, Başkan Sadettin Saran'ın maç öncesi takıma moral verdiğini de belirtti.

İsmail, şunları dedi:

Tedesco ile aramızdaki konuşmalar özel, bunları söylemeyeceğim. Bizi tebrik etti, birlik olmaktan bahsetti, takımı tebrik etti. En başından itibaren mücadele eden, isteyen bir Fenerbahçe vardı. Kazanmasını bildik. Hak ettik. Takımı tebrik ederim.

"BAŞARISIZLIĞA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

İsmail Yüksek, camianın başarıya olan açlığını da şu sözlerle dile getirdi: