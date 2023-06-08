İsmail Yüksek, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'ye genç futbolcusu İsmail Yüksek'ten kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli takımın genç futbolcusu İsmail Yüksek, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareketten" PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Milli futbolcu, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray derbisi öncesinde şu açıklamaları yapmıştı:

"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz."