İsmail Yüksek: Son dakika golü, güzel günlerin habercisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 1-1’lik skorla ayrıldı.

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, maçın ardından açıklamalarda bulundu:

"İKİNCİ YARI GERÇEK FUTBOLUMUZU GÖSTERDİK"

Zor bir maçtı. Liderle oynadık. Kazanmayı isterdik. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik ve galibiyeti hak ettik. Son dakikadaki gol, çok güzel günlerin habercisi olacak.

"TOPU DAHA ÇOK TUTMALIYDIK"

Yüksek, ilk yarıda topu tutmakta zorlandıklarını belirterek, “Sürekli uzun vurma seçeneğine gittik. Topu daha çok tutsaydık daha fazla pozisyona girebilirdik” dedi. İkinci yarıda oyunu tamamen aldıklarını ve son dakikada golü bulduklarını sözlerine ekledi.

Taraftarın koreografisini öven Yüksek, “Koreografi nedeniyle taraftarımıza teşekkür ederim. Tüylerimiz diken diken oldu. Gönül isterdi ki onlara 3 puan hediye edelim, ama olmadı” ifadelerini kullandı.

"İKİ TAKIMI VE HAKEMİ DE TEBRİK EDERİM"

Maç boyunca gösterilen çabayı takdir eden Yüksek, “Tebrik ederim takımı mücadeleden ötürü. 90. dakikaya kadar mükemmel bir mücadele vardı. İki takımı ve hakemi de tebrik ederim” dedi.