İsmet Taşdemir: İnşallah hayal ettiğimiz başlangıcı yapabiliriz

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2’nci etap kampını Kayseri’de bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir, kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR DİYEBİLİRİM"

Gaziantep FK’nın kaliteli bir kadro iskeleti olduğunu söyleyen İsmet Taşdemir, şu şekilde konuştu:

Bizim için de önemli Gaziantep FK için de önemli bir sezon ve başlangıcı. Dolayısıyla özellikle son dönemde yaptıklarımız ortada. Bunun Gaziantep FK Başkanı ve yönetimi tarafından uygun görülmesi ve bu takımda çalışıp başarılı olabileceğimize olan inanç bizi mutlu etti. Biz de; bize güvenen, inanan insanları mahcup etmemek, bununla beraber de Süper Lig’de neler yapabileceğimizi herkese göstermek ve kanıtlamak için güzel bir başlangıç oldu. İki tarafın da örtüştüğünü düşünüyorum, kaliteli bir kadro iskeletimiz var. Doğru donatmak koşuluyla. Bunları doğru yaptığımız da iyi bir sezon bizi bekliyor diyebilirim.

"3 YABANCI, 3 GELECEK VADEDEN TÜRK OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ"

Kamp çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

İlk etap kampımız iyi geçti. 2’nci etap kampımız da iyi geçiyor. 2-3 gün daha çalışmalarımız devam edecek. Onları bitirdikten sonra peş peşe 6 gün arayla 3 tane hazırlık maçımız var. Onları da bitirdikten sonra lige hazır bir şekilde Gaziantep’e döneceğiz. Takımımızın dediğim gibi çok iyi bir iskelet kadrosu var. Çok mevkilere değinmeyeceğim. Ama 3 oyuncu transfer ettik. İhtiyacımız olan mevkiler var. Eksik olduğumuz bölgeler var. 2 transferle de bitmiyor. İnşallah en kısa sürede aramıza 3 yabancı, 3 de genç, istikbali olan Türk oyuncu bulup, o şekilde yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Bunun da birkaç gün içinde netleşeceğini düşünüyorum.

"SEZONUN İLK MAÇLARI HER TAKIM İÇİN ZORDUR"

Ligin ilk haftasında sahalarında Galatasaray’ı konuk edecekleri karşılaşma hakkında da konuşan Taşdemir, şu şekilde konuştu:

Önemli, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Sadece son senenin değil, son 3 sezonun şampiyonu ile oynayacağız. Dolayısıyla iyi bir takım. Ama sezon başları ilk maçlar her takım için zordur. Bizim için de zor olacaktır. Rakibimiz için de zor olacaktır. Özellikle ilk maç seyircimizin de tam desteğini alarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çalışmalarımızı ona göre yönlendirdik. İnşallah düşündüğümüz, hayal ettiğimiz başlangıcı yapabiliriz.

"KAYSERİ’DE ÇOK GÜZEL ANILARIMIZ BİRİKTİ"

Kayseri’de yıllar önce forma giymesinin hatırlatılması üzerine ise İsmet Taşdemir, şunları dedi:

Çok uzun yıllar oldu. Yaklaşık 30 yıl oldu. Söylemesi bile zor aslında bir dönem çok güzel anılarımız birikti. Oynadık, çok da gelişmiş ve değişmiş. Çok da güzel olmuş. Çok gezemedim ama Kayseri her zaman gerek takımla gerek Erciyes ile gerekse de insanları ile ülkemizde çok farklı noktada olan ve o noktada da ilerleyen bir şehrimiz. Kayseri’nin çok daha fazla ve iyi bir şekilde büyümesini ve gelişmesini diliyorum.

"TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEK OYUN İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Kırmızı-siyahlı taraftarlara da seslenen Taşdemir, sözlerini şöyle noktaladı: