İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Atilla Türker, Galatasaraylı oyuncu Eren Elmalı'nın Kasımpaşa forması giyerken kendi takımının maçına bahis oynadığını iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialar üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın 'kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğu' iddiaları hakkında bir açıklama yayınladı.

AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

CEZASINI TAMAMLAMIŞTI

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayarak geçen pazartesi günü oynanan Trabzonspor maçında forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

OLAY YARATAN İDDİA

Atilla Türker, Eren Elmalı’nın yaklaşık 6 yıl 4 ay önce Kasımpaşa forması giyerken bizzat sahada olduğu maç için bahis yaptığını iddia etti.

Türker, bu durumun dünyanın her yerinde doğrudan "şike" kapsamında değerlendirildiğini ve bu suçta zaman aşımı bulunmadığını sert bir dille ifade etti.

Atilla Türker, "Eren Elmalı, Kasımpaşa futbolcusuyken; 31 Ağustos 2019'da kendi maçına bahis oynamış ve bu şike kapsamına giriyor. Şike'de zamanaşımı yok. 2019'da Kasımpaşa'dan Silivrispor'a kiralık olarak gidiyor. 17 Aralık 2019'da Vanspor - Kasımpaşa maçına da bahis oynuyor. Aynı gün Antalyaspor - Eyüpspor ve Samsunspor - Rize maçlarına da bahis oynamış. Alt liglerdeki hakemlere, oyunculara 8-10 ay ceza verip futbol hayatını bitirdiniz. Eren Elmalı'nın ayrılığı ne? Ndao aynı suçtan tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Savcılık açıklamasının ardından Türker, bir paylaşım daha yaptı ve şunları dedi: