İstanbul Valisi Davut Gül: Ben dahil herkes maça biletle gelecek

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 sezonu öncesinde alınan güvenlik önlemlerine dair açıklamalarda bulundu.

1. Lig’de sezon, Eminevim Ümraniyespor ile Manisa FK arasındaki karşılaşmayla başladı. Maçı Ümraniye Şehir Stadı’nda takip eden Vali Gül, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, sezonun ilk maçının İstanbul’da oynandığını vurguladı.

"BEN DAHİL HERKES BİLETİNİ İŞLETECEK"

Gül, İçişleri ve Gençlik-Spor Bakanlarının sporda şiddetin önlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, bu yılki en önemli değişikliklerden birinin, protokol tribünü başta olmak üzere maça gelen kulüp yöneticileri ve özel misafirlerin biletlerini kayıtlı olarak kullanmasının sağlanması olduğunu söyledi:

"Ben dahil, maça gelen herkes biletini işleterek kayıt altına alınacak ve protokol tribününde yerini alacak."

"DİĞER HEMŞERİLERİMİZE ÖRNEK OLURUZ"

Yeni uygulamanın sembolik anlam taşıdığını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

Protokol tribünü kurallara uyarsa, diğer hemşerilerimize örnek oluruz. Aksi takdirde, kayıtsız girişlere ve kuralsızlıklara karşı sessiz kalmayacağız. Önce biz kurallara uyacağız, ardından tüm sporseverlerin biletli ve kayıtlı şekilde stada girmesini sağlayacağız. Eksiklik ve ihlallerde cezai işlemleri hassasiyetle takip edeceğiz.

Sezona kazasız belasız geçilmesini temenni eden Vali Gül, tüm sporcu ve taraftarlara başarılar diledi, “Herkes emeğinin karşılığını alır inşallah” dedi.