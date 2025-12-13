İstanbulspor, Sarıyer'i iki golle geçti

- İstanbulspor, deplasmanda Sarıyer'i 2-1 yenerek 1. Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı.
- Goller Duran Şahin ve Mustafa Sol'dan gelirken, Sarıyer'in tek golünü Moustapha Camara attı.
- İstanbulspor, puanını 21'e yükseltirken, Sarıyer 17 puanla 17. sırada kaldı.
1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya geldi.
Yusuf Ziya Önis'te oynanan maçı İstanbulspor, 2-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmada İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Duran Şahin ve 85. dakikada Mustafa Sol kaydetti.
Ev sahibi Sarıyer'in golünü 40. dakikada Moustapha Camara attı.
İSTANBULSPOR, ÜST ÜSTE 2. KEZ KAZANDI
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, üst üste 2. galibiyetini elde etti ve puanını 21'e yükseltti.
Bu sezonki 10. mağlubiyetini yaşayan Sarıyer, 17 puanla 17. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta İstanbulspor, Vanspor FK ile sahasında karşılaşacak.
Sarıyer, Esenler Erokspor'un konuğu olacak.