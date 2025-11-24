İtalya onu konuşuyor: Hakan Çalhanoğlu derbide penaltı kaçırdı, Inter mağlup oldu

İtalya Serie A'nın 12. hafta maçı derbiye sahne oldu. Inter'in Milan'ı ağırladığı dev maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu derbide penaltı kaçırarak karşılaşmanın en çok konuşulan ismi oldu.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 1-0 önde olduğu 74. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Kaleci Maignan, milli futbolcunun vuruşunu sağına yatarak çıkarmayı başardı.

HAKAN DERBİDE KAÇIRDI, INTER KAYBETTİ

Hakan Çalhanoğlu penaltıyı kaçırdıktan 4 dakika sonra oyundan alındı ve yerini Zielinski'ye bıraktı.

Derbi Milan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, haftaya lider giren Inter bu sonuçla 4. sıraya geriledi.

Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı atışından yararlanamaması İtalyan basınında da geniş yankı buldu.

Tecrübeli futbolcunun Inter formasıyla ikinci kez penaltı kaçırdığı hatırlatıldı.

"INTER FORMASIYLA KAÇIRDIĞI 2. PENALTI"

TuttoMercato, "Çalhanoğlu, kariyerindeki 60 penaltıdan yedincisini kaçırdı. Bu, Inter formasıyla kaçırdığı ikinci penaltı. Daha önceki tek penaltı denemesi Meret'in Napoli'sine (Inter-Napoli 1-1, Kasım 2024) olmuştu." ifadelerine yer verildi.

Sempre Milan'daki ise Mike Maignan'ın Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltıyı kurtarması kahramanlık olarak değerlendirildi.

"BÜYÜK BİR ÖZGÜRLÜKTEN YARARLANIYOR AMA KISMEN KULLANIYOR"

Calcio Mercato'da Hakan Çalhanoğlu için yer alan ifadeler ise şöyle:

"Büyük bir özgürlükten yararlanıyor ama bunu sadece kısmen kullanıyor. Thuram'ın pasıyla iyi bir pozisyona geliyor ama zayıf ayağıyla kötü bir vuruş yapıyor ve iyi bir fırsatı kaçırıyor. Milan'ın öne geçmesini sağlayan kontra atak, onun orta sahada kaybettiği top ile başlar, 11 metreden affedilmek için pozisyon alır ama Maignan'ın hipnotize edici bakışlarına kapılır ve kendisi için boşa geçen bir gecede penaltıyı da kaçırır."