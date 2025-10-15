İtalyan taraftarlar, soykırımcı İsrail’in marşını ıslıkladı

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında yaklaşık 70 bin insanı katletti.

Öyle ki yaşanan bu soykırım sonrası dünyanın çoğu noktasında İsrail'e karşı gösteriler, protestolar başladı.

İsrail'in katliamları sonrası 'İsrail uluslararası turnuvalardan ve organizasyonlardan menedilsin' çağrısı yükseldi.

İTALYANLAR, İSRAİL MİLLİ MARŞINI YUHALADI

Ancak futbolda ne FIFA ne de UEFA, İsrail'i karşısına almadı.

Rusya'ya ilk günden itibaren uygulanan ambargonun binde biri, katliamcı İsrail'e uygulanmadı.

Son olarak Dünya Kupası elemelerinde G Grubunda İtalya'nın Udine kentinde karşılaşan İtalya ve İsrail maçının öncesinde, geleneksel ulusal marş seremonisi yapıldı.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇILDI

Blueenergy Stadı'nı dolduran İtalyan taraftarlar, İsrail milli marşını protesto etti.

Stadyum içinde İtalyan taraftarlar tarafından İsrail milli marşı ıslıklarla karşılanırken, İsrailli bazı oyuncuların bu duruma şaşırarak etraflarına baktığı görüldü.

İSRAİLLİ OYUNCULAR ŞAŞIRDI

Televizyon kameraları bu anlarda görüntüleri İsrailli taraftarlara çevirdi.

İki ülkenin milli takımları arasında geçen yıl aynı tarihte yine Udine'de oynanan ve İtalya'nın 4-1 kazandığı maçta da benzer ıslıklı protesto yaşanmıştı.