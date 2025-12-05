Galatasaray'dan paylaşım: Bu da mı kırmızı kart değil

- Galatasaray, Samsunspor maçında hakeme sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi.
- Kulüp, Ndiaye'nin Sanchez'e yaptığı müdahaleyi "Bu da mı kırmızı kart değil?!" notuyla paylaştı.
- Maç, Osimhen'in son dakikadaki golüyle 3-2 Galatasaray lehine sonuçlandı.
Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Samsunspor'a yakalandı ancak Osimhen'in 90+2'deki rövaşata golüyle kazandı.
Maçın ardından hakeme olan tepkisini sosyal medyadan dile getiren Galatasaray, Samsunspor forveti Ndiaye'nin Davinson Sanchez'e yaptığı müdahaleyi "Bu da mı kırmızı kart değil?!" notuyla paylaştı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)