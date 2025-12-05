Yüksel Yıldırım: Haydi şimdi çıkıp konuşsunlar!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 3-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından EKOL TV'ye konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Yıldırım, "Çok sinirliyim. Derbinin intikamını aldılar!" dedi.

"YAZIKLAR OLSUN!"

Penaltı bekledikleri pozisyon için konuşan Yıldırım, "Bizi bugün yok ettiler! Yazıklar olsun! Harcadığım bütün paralar haram olsun! İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum, 'VAR görecek' dedi. Hakem bekliyor, VAR çağırmıyor." ifadelerini kullandı.

"HAYDİ ŞİMDİ ÇIKIP KONUŞSUNLAR!"

Açıklamalarına devam eden Yıldırım, "Galatasaray hocası ve Galatasaray yöneticileri ne diyecek? Fenerbahçe maçı sonrası çıktılar, birçok şey söylediler! Haydi şimdi çıkıp konuşsunlar!" sözlerini sarf etti.

"PUANIMIZ GASP EDİLDİ"

Hiddetli açıklamalar yapan Yıldırım, "Derbinin intikamı alındı. Puanımız gasp edildi. B*mb*k hissediyorum." dedi.

"1 PUANIMIZI ÇALDILAR"

1 puanlarının çalındığını söyleyen Yıldırım, "Allah belasını versin, her uzatmada gol mü yiyeceğiz? Kızgınım ya! Hakkımız 1 puandı, 1 puanımızı çaldılar! Çaldılar!" açıklamasında bulundu.

"FİLLER TEPİŞİRKEN ÇİMLER EZİLİR"

HT Spor'a da konuşan Yüksel Yıldırım ayrıca, "Filler tepişirken çimler ezilir. Fenerbahçe ve Galatasaray tepişiyor, olan bize olacak dedim. Birebir aynısı oynandı. Yüksel Yıldırım bir şey söylüyorsa bütün Türkiye bana saygı duymalı." dedi.

"TFF BAŞKANI İSTİFA ETSİN!"

TFF Başkanı'na çağrıda da bulunana Yıldırım,"Bahis operasyonu var, ne kadar cesurmuş bu hakemler.... Nereden alıyorlar bu cesareti? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa etsin çünkü dediğini yerine getiremiyor." ifadelerini kullandı.