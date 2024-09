Ivan Mance: Transfer dönemi puan kazandırmaz

İHA

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, sarı-kırmızılı takımın genel durumu hakkında Göztepe Mobil Uygulaması üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİK"

İki yıldır burada olduğunu hatırlatan Mance, şunları dedi:

"TAKIMIMIZ ŞU ANDA DAHA GÜÇLÜ"

Göztepe’nin, Süper Lig’e ait olduğunu vurgulayan Ivan Mance, şu şekilde konuştu:

Şimdi geleceğe bakıyoruz; enerji doluyuz, umut doluyuz ve gelecekte daha büyük işler başarabileceğimize inanıyoruz. Şampiyonluğu kazandıktan sonra projemizin ilk bölümü tamamlandı. İnanılmaz bir oyuncu grubuyla kulübü Süper Lig’e geri getirdik. Bazıları şu anda bizimle değil ama Göztepe tarihine isimlerini yazdırdılar. Bence taraftarlar, başka takımlarla İzmir’e geldiklerinde onlara her zaman saygı göstermeli. Bu oyuncular hepimizin onlara sonsuza dek saygı duymasını hak ettiler. Eski antrenör ekibimiz de iyi bir iş çıkardı. Ardından yeni bir takım kurma dönemi başladı. Geçen sezonki takımın yarısını koruduk. Daha sonra takımımızın felsefesine uyacak yeni oyuncular dahil etmeye karar verdik. Felsefemiz basit, çok çalışmak, futbola ve Göztepe’ye saygı duymak ve yeşil sahada büyük hayaller peşinde koşmak. Böylece istediğimiz pozisyonlara birkaç oyuncu ekledik. Bence takımımız şu an yazın başında olduğundan daha güçlü.

"ŞU ANDA LİGDEKİ EN GENÇ TAKIMA SAHİBİZ"

Transfer dönemi hakkında konuşan Mance, şu ifadeleri kullandı:

Her transfer dönemi için söylediğim gibi transfer dönemi puan tablosuna puan eklemez. Puanlar için sahada kazanmanız gerekir. Antrenör ekibimizle ve Stanimir hocamızla buraya gelen tüm oyuncuları daha iyi bir hale getirebiliriz. Aslında buraya çok genç yaşta geldiler. Şu anda ligdeki en genç takıma sahibiz ve bu da hedeflerimizden biriydi. Bu yüzden Stanimir’in çalışma tarzıyla onları daha iyi hale getirebileceğimize inanıyorum. Yine ortak hedeflere ve amaçlara sahip bir takım kurabilir ve Göztepe taraftarlarına büyük mutluluklar yaşatabiliriz. Burada hepimizden istediğim şey çok çalışmamız. Göztepe’ye saygı duymamız ve hiç kimsenin Göztepe’den büyük olmadığı bilincinde olmamızdır. Hepimiz, Göztepe’yi başarılı kılmak için bir parçamızı vermeliyiz. İnanıyorum ki Göztepe taraftarı, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımın Göztepe’yi güçlü ve başarılı kılmak için her şeyi yapmaya ve her şeyini vermeye hazır olduğunu gösterecektir. Felsefemiz böyle başlıyor ve gelecekte yapmak istediğimiz şey de bu olacak. Ben büyük laflar eden ya da büyük duyurular yapan biri değilim. İyi bir futbol takımımız olduğuna inanıyorum. Harika bir teknik direktörümüz var. Sport Republic ve en büyük taraftarlarımızdan olan Mehmet Sepil’den büyük destek görüyoruz.