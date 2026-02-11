Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi

- Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam etti.
- Samsunspor karşısında sakatlanan Paul Onuachu, antrenmana katıldı.
- Bordo-mavililer, hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Akyazı Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, ısınma çalışması yaptı.
İdman, rondo ve taktik çalışmayla sona erdi.
TAKIMLA ÇALIŞTI
Hafta sonu Samsunspor ile oynanan lig maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle 2 gün dinlendiren golcü oyuncu Paul Onuachu da antrenmanda yer aldı ve takımla çalıştı.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.