Ivan Mance, yeni transfer Guilherme Luiz'i değerlendirdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yeni transferleri Brezilyalı Guilherme Luiz Oliveira Da Silva'yı değerlendirdi.

Mance, kulübün X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Guilherme Luiz ile 1 yılı opsiyonlu 4,5+1 yıllık anlaşma imzaladıklarını anımsattı.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Stratejilerinin genç oyunculara yatırım yapmak olduğunu aktaran Mance, "Guilherme Luiz'in teknik direktörümüz Stanimir Stoilov'un teknik ekibi altında birçok özelliğini geliştirebilecek potansiyele sahip bir oyuncu olarak görüyoruz. Bu transferi tamamlamaktan ve onu kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.