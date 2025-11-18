Jadon Sancho İstanbul'a geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester United'da bulunan dünyaca ünlü futbolcu Jadon Sancho'yla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

26 yaşındaki İngiliz oyuncunun, milli arada menajeri ile birlikte İstanbul'a geldi ve Karaköy'de bir otelde konakladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sancho'nun İstanbul'a gelişiyle ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Aston Villa'da mutsuz olan ve ilk 11'de fazla şans bulamayan Sancho'nun, menajeri aracılığıyla Türkiye'nin üç büyük kulübüne haber gönderdiği öne sürüldü.

YAZ TRANSFER SEZONUNDA ADI SIKÇA ANILMIŞTI

Sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Jadon Sancho'nun adı, geçen yaz döneminde Beşiktaş başta olmak üzere bazı Türk kulüpleriyle ciddi şekilde anılmıştı.

Bu sezon Aston Villa formasıyla sadece 3 maça ilk 11'de başlayan ve toplamda 8 maçta 366 dakika süre alan Sancho, gol veya asist katkısı yapamadı.