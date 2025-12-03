Jhon Duran 'gerçek Fenerbahçeli' oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti.

Kadıköy'de oynanan maçta sarı-lacivertliler, 90+5'te Jhon Duran'ın attığı golle eşitliği sağlamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray derbisinde attığı golle Fenerbahçeli taraftarlara verdiği sözü tutmuş oldu.

"GALATASARAY'A GOL ATIP GERÇEK FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYORUM"

25 Temmuz'da verdiği bir röportajda konuşan Duran, "Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olma geleneğini daha önce duymamıştım ama tabii ki Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atmak isterim. Bu hoşuma giden bir hedef, gol atmak istiyorum ve ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum." demişti.

Dev derbinin 63. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil olan ve 90+5'te fileleri havalandıran yıldız isim, hem Fenerbahçe'nin namağlup ünvanını korudu hem de sözünü tuttu.

DERBİLERDE ÖNE ÇIKIYOR

Duran, Beşiktaş derbisinde de sonradan oyuna girmiş ve takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Jhon Duran, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.