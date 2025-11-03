Jhon Duran'a Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tebrik

- Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Beşiktaş derbisinde 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu.
- Maç sonrası, Kurtlar Vadisi'nin Duran Emmi'si Kurtuluş Şakirağaoğlu, Instagram'da "Duran yeğenim tekrar hoş geldin..." paylaşımını yaptı.
- Fenerbahçe de Duran'ın transferi için özel video yayınlayarak benzer bir jestte bulundu.
Kolombiyalı oyuncu, 66'ıncı dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerin oyuna girdi.
83'üncü dakikada Emirhan Topçu'ya öldürücü bir pres yaptı.
Duran, yere düşmesine rağmen ayağa kalkıp golünü attı.
DURAN ATTI, DURAN EMMİ PAYLAŞTI...
Karşılaşma sonrası ise efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Duran Emmi karakterini canlandıran oyuncu Kurtuluş Şakirağaoğlu'ndan, Jhon Duran'la ilgili paylaşım geldi.
Şakirağaoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda galibiyetin ardından "Duran yeğenim tekrar hoş geldin..." ifadesini kullandı.
Öte yandan Fenerbahçe, Jhon Duran transferi sonrası oyuncu için özel bir video yayınlamıştı.
Yayınlanan videoda, 'Jhon Duran isminde bir beyefendi geldi' notuyla yapılan paylaşımda, efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Duran Emmi'yi canlandıran Kurtuluş Şakirağaoğlu yer almıştı.
TRANSFER VİDEOSUNDA YER ALMIŞTI
Ünlü oyuncu, videoda Jhon Duran'ı görüntülü olarak aramıştı.
Şakirağaoğlu'nun Duran'a "Güzel ülkemize hoş geldin Duran yeğenim. Sırtında çubuklu forma, koca İstanbul sana emanet. Jhon Duran geldi deyiversinler." ifadelerini kullandığı duyulmuştu.
Duran ise usta sanatçıya, "Sağ ol emmi" şeklinde yanıt vermişti.