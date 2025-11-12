Jhon Duran'ın derbi planı

- Fenerbahçe'nin kiralık oyuncusu Jhon Duran, Beşiktaş maçındaki performansıyla dikkat çekti.
- Uzun süreli sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, Galatasaray derbisine özel olarak hazırlanıyor.
- Duran, Kolombiya Milli Takımı hazırlık maçlarına katılmamak için affını istedi.
Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, sakatlığını tamamen atlatırken takımına katkı vermeye başladı.
Bilindiği üzere Kolombiyalı golcü, sezon başında sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.
23 Ekim'deki Stuttgart maçında 87. dakikada oyuna giren Kolombiyalı golcü, performansıyla Beşiktaş derbisine damga vurdu.
BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ
Dev maçta 66'da oyuna dahil olan 21 yaşındaki futbolcu, 83'te şık bir vuruşla ağları havalandırarak Kanarya'ya zaferi getirdi.
Eski formunu kazanmaya başlayan Duran’ın sakatlığı tam olarak geçti ancak teknik heyet futbolcuyu Kayserispor’la oynanan son maçta ihtiyaç kalmadığı için riske etmedi.
GALATASARAY'A ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR
Jhon Duran’ın Galatasaray ile 1 Aralık’ta Kadıköy’de oynanacak dev maça şimdiden özel olarak hazırlandığı bildirildi.
Yıldız futbolcu, Kolombiya Milli Takımı’ndan affını istedi ve hazırlık maçları için kampa gitmedi.